Alto costo político de la inflación para el Gobierno: sus votantes son los que más se quejan por los precios

Bloomberg

(Bloomberg) -- Most Read from BloombergSingapore's Travelers Face Omicron ChaosLarry Summers Predicts the Future, and It Doesn’t Look GoodOmicron May Double Risk of Getting Infected on Planes, IATA SaysThree Sinovac Doses Fail to Protect Against Omicron in StudyOmicron Has 80% Lower Risk of Hospitalization in South AfricaUn tribunal ruso impuso a Google, perteneciente a Alphabet Inc., una multa de 7.200 millones de rublos (US$98 millones) por no eliminar contenidos prohibidos, la mayor sanción d