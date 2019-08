Anuncian el DLC Carnival of Chaos para Overcooked! 2

Overcooked! 2 salió a la venta hace casi un año, pero su desarrolladora Ghost Town Games no ha dejado de añadir contenido al título ya sea mediante actualizaciones gratuitas o contenido de paga. de hecho, meses atrás revelaron el Pase de Temporada, que incluiría varios paquetes DLC. Hoy se informó que el último de ellos, Carnival of Chaos, está en camino.

Por medio de la página de Internet de la distribuidora del título, Team17, se anunció el DLC Carnival of Chaos, el cual se incluirá en el Pase de Temporada. Por el momento no se sabe qué incluirá este paquete descargable, pero se espera que, al igual que los DLC anteriores, agregue nuevos cocineros, recetas, mapas y mecánicas de juego. Carnival of Chaos tiene un lanzamiento programado para el 12 de septiembre y podrás jugarlo en todas las plataformas en las que Overcooked! 2.

Carnival of Chaos será el último de los 3 DLC que constituirán el Pase de Temporada y se unirá a Campfire Cook Off y Night of the Hangry Horde. Si estás interesado en expandir el contenido de Overcooked! 2, entonces debes saber que todos estos complementos se venderán a cambio de $19.99 USD. Si solamente quieres comprar uno, no te preocupes, puesto que los DLC se pueden comprar por separado.

Para emociona a los fans, Team17 compartió un pequeño avance de lo que llegará con Carnival of Chaos. Te dejamos con él a continuación.

Ahora que lo viste, cuéntanos, ¿qué crees que agregarán al juego? ¿Esperas que añadan a un personaje en particular? Compártenos tu opinión en los comentarios.

Si tienes el juego, entonces quizá te interese saber que no es el único contenido descargable que llegó el juego. Esto lo decimos porque a principios de año se añadieron varias características gracias a una actualización gratuita.

Overcooked! 2 debutó el 7 de agosto de 2018 y actualmente está disponible en consolas y PC. Puedes encontrar más noticias sobre él si visitas su ficha.

