Bug provoca que sea imposible jugar WWE 2K20 en 2020

WWE 2K20 fue uno de los peores juegos de 2019 por su enorme cantidad de errores. Dicho esto, nunca imaginamos que tuviera tantos problemas que hasta el juego fuera incapaz de soportar el cambio de año. Así es, leíste bien: hay un error que provoca que sea imposible jugar WWE 2K20 ahora que es 2020.

Se trata de un problema reportado inicialmente por VGC y que posteriormente fue verificado por varios usuarios y medios. El bug provoca que el juego se cierra al querer cargar cualquiera de sus modos de juego. Cabe mencionar que el error está presente en las versiones para PlayStation 4, Xbox One y PC de WWE 2K20.

Aunque resulte difícil de creer, se trata de un error que está relacionado con la fecha y el inicio de 2020. Esto lo sabemos ya que usuarios descubrieron que el error se solucionaba si cambiaban la fecha de su PlayStation 4 o PC a cualquier día de 2019. Ten en cuenta que esta solución es efectiva, pero no es del todo práctica. Además, es imposible cambiar la fecha en Xbox One, por lo que los jugadores de la consola de Microsoft se quedaron con un juego que no pueden disfrutar.

A continuación te presentamos un video del error y su solución:

Cabe mencionar que, por el momento, 2K Sports sólo ha mencionado que ya está consciente de esta situación. Es por esto que desconocemos cuánto tiempo tardará en llegar una solución. Estaremos pendientes y te informaremos cuando sepamos más al respecto.

Y tú, ¿has sido afectado por este error? ¿Recuerdas otro caso que hiciera parecer que el pánico de Y2K estaba justificado?

WWE 2K20 está disponible para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con él.

Fuente