Cómo es trabajar con los CEOs más exitosos y multimillonarios, según excolegas de Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates

“Buffett nos dice que no quiere que hagamos nada antinatural para cumplir con un pronóstico. Es claro con su mensaje: nuestro objetivo es dirigir la empresa para el éxito a largo plazo del negocio, no alcanzar un pronóstico, no alcanzar una expectativa trimestral... y no tratar de impresionarlo”, escribió en su perfil de LinkedIn en 2019.