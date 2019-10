DC definió un ganador en la eterna carrera: Superman o Flash

Editorial: Cine & Series / Facebook / Twitter / Cobertura

La pregunta, ¿quién es más rápido, Superman o Flash?, es histórica y DC la respondió en el cómic Superman: Up in the Sky número 4. Si bien, se han enfrentado antes en carreras, esta vez hicieron una carrera con un ganador definitivo.

Naturalmente, como estaremos comentando un cómic reciente, queda avisada la alerta de spoiler.

La última carrera del Hombre de Acero y The Flash, fue nuevamente por caridad, como lo fue en dos veces anteriores, en que terminaron en empate. En esta ocasión, Flash tomó la delantera rápidamente, si bien Superman acortaba distancias, no era suficiente. Aquí entra en juego Lex Luthor, que al analizar la carrera se da cuenta que en la trayectoria actual, Superman no ganaría. Entonces para destruir la imagen del superhéroe, anuncia que donará un billon de dolares si Superman gana.

Gracias al súper oído del natal de Krypton, este escucha los planes de Luthor y decide dar lo máximo de sí para evitar que los niños desplazados, objetivo de la caridad, pierdan una suma tan grande de dinero. Sin contarle a Flash para no hacer trampas, Superman recordó todos los momentos en que se presionó al límite y al final, logró ganarle a penas a Flash. Lex Luthor terminó por cumplir su palabra y construyó un hogar masivo para los niños, con el nombre en grande del último arriba de esta.

Como siempre, Superman termina superándose y volviéndose más poderoso por voluntad y no por entrenamiento o trabajo.

Fuente

Editorial: Cine & Series / Facebook / Twitter / Cobertura