Descubre cómo ver la Copa Oro por TV o por internet

Si eres un fan del fútbol ya sabrás qué es la Copa Oro, pero si, por la razón que sea, te has despistado un poco y no sabes muy bien de qué estamos hablando, te lo contamos a continuación y no solo eso, sino que también vas a descubrir cómo ver la Copa Oro por TV o por internet.

como ver la copa oro Más

La Copa Oro de la Concacaf se llama así porque está organizada por la Concacaf, es decir, la Confederación de Nortemérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol y se organiza cada dos años.

Así, este 2019 toca disfrutar de la Copa Oro y ¡a lo grande! El torneo se celebra del 15 junio de 2019 al 7 de julio de 2019 en 15 ciudades repartidas en tres países distintos por primer vez en la historia de este campeonato, es decir, en Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

La final tendrá lugar el 7 de julio de 2019 en el Soldier Field de la ciudad de Chicago, en Estados Unidos.

En esta ocasión, hay cuatro grupos compuestos por:

En el Grupo A:

Canadá

Cuba

Martinica

México

En el Grupo B:

Bermudas

Costa Ria

Haití

Nicaragua

En el Grupo C:

Curazao

El Salvador

Honduras

Jamaica

En el Grupo D:

Guyana

Panamá

Trinidad y Tobago

Estados Unidos

Cómo ver la Copa Oro en Estados Unidos

Por televisión

Si no quieres perderte ningún partido de la Copa Oro, lo mejor que puedes hacer es tener acceso a Fox Sports o Univision, porque ambas cadenas son las que han obtenido los derechos para transmitir este campeonato en Estados Unidos. Si te preguntas cómo puedes acceder a Univision, te gustará saber que este canal se incluye en los paquetes de Fubo TV.

Asimismo, los clientes de Sling TV que se suscriban al servicio Sling Blue ($25 dólares/mes) pueden ver la Copa Oro en inglés en FS1, FS2 y FOX (ciertos mercados). Aquellos que no están en un mercado con acceso a FOX pueden ver la cobertura de forma gratuita con una antena OTA.

Por streaming

Asimismo, en cuanto a ver la Copa Oro vía streaming, recordamos que será posible conocer todos los resultados y resúmenes a través de Univisión Deportes Online y de Fox Sports Go.

*Artículo actualizado el 6 de junio de 2019 por Estefania Oliver.