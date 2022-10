Después de 44 días en el cargo, la primera ministra de Reino Unido podrá cobrar US$129.000 por el resto de su vida

20 DE OCTUBRE DE 2022: Liz Truss dimite como Primera Ministra del Reino Unido después de solo seis semanas en el cargo. Foto de archivo de: zz/KGC-254/STAR MAX/IPx

Liz Truss es elegible para cobrar un subsidio anual de US$129.000

Todo ello a pesar de haber estado en el cargo solo 44 días

Algunos opositores políticos ya han pedido que rechace el dinero

A pesar de abandonar el cargo en apenas 44 días, la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, podrá cobrar de por vida £115.000 (US$129.000) anuales, un subsidio pagado por los contribuyentes y del que se han beneficiado desde hace 31 años los ex funcionarios de su rango.

Truss, la Primer Ministro con menos tiempo en la historia de la nación, es elegible para reclamar lo que se conoce como Asignación de Costos de Servicio Público, un plan de reembolso que cubriría los costos de personal y salarios “derivados de su posición especial en la vida pública”, dice el sitio web del gobierno.

Según la política actual de Reino Unido, la asignación (PDCA, por sus siglas en inglés) otorga a todos los ex primeros ministros una suma anual vitalicia que les reintegra el dinero gastado en el cumplimiento de los deberes en el cargo.

Truss renunció el jueves después de seis semanas tumultuosas y una crisis económica desatada por una serie de cambios que impulsó su gabinete. Varios parlamentarios conservadores la habían presionado públicamente para que renunciara, calificando su administración como “insostenible”.

El subsidio está en vigor desde 1991

La asignación, que se limitó a £115.000 desde 2011 y sigue siendo la misma para 2022-2023, fue promulgada en 1991 por el ex Primer Ministro John Major tras la renuncia de Margaret Thatcher.

Dos ex primeros ministros británicos, John Major y Tony Blair, continúan recibiendo la cantidad máxima anual de £115,000, según el informe financiero más reciente publicado por la Oficina del Gabinete de Gran Bretaña, citado por The New York Times.

Major y Blair reclamaron la asignación máxima en 2020-21, Gordon Brown reclamó £114.712, David Cameron reclamó £113.423 y Theresa May £57.832.

The Sunday Times informó en 2018 que Blair había recibido hasta ahora £ 1 millón (US$1.12 millones). Boris Johnson también es elegible para recibir la asignación, pero no se ha hecho público el monto que recibió, si es que recibió alguno.

Truss será la sexta de su cargo en recibirla y, además, tiene derecho a una pensión de hasta el 10% de la asignación para su personal (alrededor de US$12.900 adicionales por año, según el cambio actual).

Frente a Downing Street el jueves, la primera ministra dijo que no podía cumplir con el mandato y que dejaría el cargo después de que se elija a su sucesor en una contienda por el liderazgo del partido. El proceso concluirá dentro de una semana, anunció.

Liz Truss, y su esposo, Hugh O'Leary, salen del número 10 de Downing Street para dirigirse a los medios de comunicación en Londres, el jueves 20 de octubre de 2022. Foto: AP/Alberto Pezzali

Piden a Truss que rechace el subsidio

Por razones evidentes y alegando que Truss jugó un papel significativo en la agitación política y económica de su país, el rechazo de algunos opositores políticos no se hizo esperar.

“No hay forma de que se le permita acceder al mismo fondo de por vida que sus predecesores recientes, quienes sirvieron durante más de dos años”, dijo en un comunicado Christine Jardine, portavoz de la Oficina del Gabinete de los Liberales Demócratas.

Jardine llamó “un desastre económico” al legado de Truss y lamentó que ahora los contribuyentes “paguen la factura”.

Si la primera ministra acepta reclamar el subsidio, dejaría “un sabor amargo en la boca de millones de personas que luchan con facturas en espiral y el alza de las tasas hipotecarias gracias a la mala gestión económica de los conservadores”, opinó Jardine.

Hay reglas que sustentan la asignación. Según la guía publicada por la Oficina del Gabinete, la suma no está destinada a financiar la vida privada de los funcionarios, y estos no pueden sacar el dinero mientras se desempeñan como líderes del principal partido de oposición.

Truss sería igualmente elegible si el Partido Conservador perdiera en las próximas elecciones generales y se convirtiera en el principal partido de oposición del país, ya que también dejará el cargo de líder del partido.

La guía también estipula que si Truss llega a aceptar cualquier otro nombramiento público, se evaluará el nivel de la asignación.

“Es lo correcto”

Keir Starmer, líder del partido Laborista, se ha sumado a los llamamientos para que la primera ministra rechace la asignación, así como el líder liberal demócrata, Ed Davey.

“Debería rechazarla. Creo que eso es lo correcto. Ha cumplido 44 días en el cargo, realmente no tiene derecho a ello, no debería aceptarlo”, dijo Starmer a Good Morning Britain de ITV el viernes.

The Guardian reseñó que los comentarios de los líderes políticos se produjeron después de que un sindicato que representa a los funcionarios públicos criticara el derecho de Truss al beneficio, en medio de una creciente restricción de los servicios públicos y la crisis del costo de vida.

“En un momento en que uno de cada cinco funcionarios públicos usa bonos de alimentos y el 35% se ha saltado comidas porque no tienen alimentos, es grotesco que Liz Truss pueda salirse con la suya”, dijo Mark Serwotka, secretario general del Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales.

Serwotka también pidió al próximo Primer Ministro que otorgue a los funcionarios públicos que trabajan en servicios esenciales “un aumento salarial por encima de la inflación”.

La secretaria general del sindicato académico (University and College Union), Jo Grady, también se sumó a los llamados para que Truss renuncie a la asignación. “Millones de trabajadores del sector público, incluidos aquellos que transforman vidas en la educación, están al borde de una devastadora crisis del costo de vida”, dijo.

“Estarán horrorizados de ver que la futura ex primera ministra sea recompensada por fallas tan catastróficas. Debería hacer lo correcto y entregar el dinero”.

