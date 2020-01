Equipo de Overwatch es forzado a mudarse por quejas de vecinos

Aunque la escena de los esports en países desarrollados ha contado con un apoyo impresionante de distintos sectores, siempre hay alguna situación que se sale de lo común y esto recientemente lo vivió un equipo de la Overwatch League que, a un mes del inicio de la temporada 2020, ha tenido que mudar su centro de entrenamiento y operaciones de emergencia pues los vecinos se quejaron por su presencia.

Un reporte de Kotaku reveló la situación que está viviendo el equipo Houston Outlaws de la Overwatch League, que estableció su centro de operaciones en la comunidad The Woodlands Township, en Texas, pero no contaba con el rechazo de los vecinos, quienes manifestaron su desacuerdo por la presencia del equipo. De acuerdo con la información, compartida por el gerente general del equipo, Matt "Flame" Rodriguez, los vecinos de The Woodlands Townships se preocuparon por el establecimiento de los Houston Outlaws y de inmediato temieron por las afectaciones que esto podría causar en su vecindario, sobre todo en cuanto a ruido, tráfico y algún impacto en el valor de sus propiedades.

De acuerdo con el gerente del equipo, el problema comenzó cuando recibió, de forma inesperada, a un grupo de reporteros que, presumiblemente, fueron enviados por los vecinos para acosar y amedrentar al equipo, por lo que de inmediato se sintieron incómodos. Sin embargo, Rodriguez reconoció la molestia de los vecinos pues los planes del equipo podían ser definidos como uso comercial en una zona habitacional, algo no permitido en términos legales.

Finalmente, aunque los Houston Outlaws presentaron un recurso ante las autoridades para conseguir un permiso de tipo comercial que les permita operar en el domicilio, al parecer la respuesta no es favorable y no hay posibilidades para que se autorice dado el número de personas que forman parte del equipo, entre jugadores, asistentes y personal.

