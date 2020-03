Ningún estreno apareció entre los 20 juegos más vendidos de febrero en EUA

Febrero fue un mes un tanto lento para la industria de los videojuegos. Tanto así que recientemente surgió un reporte que indicó que ninguno de los 20 juegos más vendidos del mes pasado en Estados Unidos fue un estreno.

De acuerdo con NPD Group, organización que lleva registro de las ventas de diferentes industrias en ese país, compartió la lista de 20 juegos más vendidos en Estados Unidos durante febrero. Ahí llamó la atención que la lista está dominada por juegos que debutaron en 2019, así como lanzamientos de años anteriores.

Algo curioso es que el único juego de 2020 que estuvo entre los 20 más vendidos de febrero fue Dragon Ball Z: Kakarot. Se trata de un juego de Dragon Ball que ya vendió más de 2 millones de copias en todo el mundo.

Entre los juegos que debutaron en febrero se encuentran títulos como Dreams; Zombie Army 4: Dead War; Mega Man Zero/ZX Legacy Collection; Two Point Hospital para consolas y One Punch Man: A Hero Nobody Knows.

A continuación, te presentamos los 20 juegos más vendidos de febrero en Estados Unidos:

1. Call of Duty: Modern Warfare

2. NBA 2K20

3. Grand Theft Auto V

[li]4. Dragon Ball Z: Kakarot

5. Tom Clancy's The Division 2

6. Mario Kart 8

7. Ring Fit Adventure

8. Madden NFL 20

9. Super Smash Bros. Ultimate

10. Star Wars Jedi: Fallen Order

11. Minecraft

12. Luigi's Mansion 3

13. Red Dead Redemption II

14. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

15. Pokemon Sword

16. Just Dance 2020

17. FIFA 20

18. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

19. Need for Speed: Heat

20. New Super Mario Bros. U Deluxe

Un mes difícil para la industria de los videojuegos

El poco éxito de los estrenos de febrero se vio reflejado en todo el mercado de los videojuegos. Lo decimos puesto que las ventas de febrero también estuvieron más bajas.

Lo que pasa es que las ventas del gaming en Estados Unidos tuvieron una caída de 29% en comparación al mismo periodo del año pasado. Cabe mencionar que en la venta de software únicamente se generaron $307 MDD.

Y tú, ¿qué opinas sobre esta caída en los ingresos? ¿Cuál crees que sea la razón? Cuéntanos en los comentarios.

