Evil Geniuses dejará de participar en la escena competitiva de Call of Duty

Dado que a inicios de año Evil Geniuses anunció la llegada de Brice Faccento para reforzar su equipo de Call of Duty, sus seguidores podían pensar que la organización apostaría muy fuerte por la división del juego de disparos competitivo; sin embargo, esto no es así, pues hoy anunciaron que ya no participarán en la escena competitiva de Call of Duty.

Por medio de su página de Internet, la reconocida escuadra anunció sus planes para el futuro en torno al terreno competitivo de Call of Duty y desafortunadamente para los que seguían a la organización por esta división, recientemente anunciaron que formarán parte de la próxima temporada de CWL Pro League 2020.

La compañía recordó que su enfoque es “continuar desarrollando la marca ‘Evil Geniuses’ fuerte” que sea capaz de dar soporte a todos sus proyectos. Dicho esto, la organización agradeció a todo el personal que hizo posible alcanzar las metas dentro de la escena competitiva dentro de los varios años en que estuvo activa la división y asimismo agradeció a los fans por el apoyo.

Es importante mencionar que el campeón de la Call of Duty World League Championship 2018 fue precisamente Evil Geniuses, lo que habla del buen desempeño del equipo en la escena. Sin embargo, en ninguna parte del comunicado informan de forma precisa las causas de esta decisión, pero algunos usuarios, como Iagos_Beard especulan que pudo deberse al alto costo por un lugar en CWL Pro League (presuntamente $25 MDD). Esto, aunado a los bajos nivel de audiencia en canales de video en comparación con otras divisiones de la escuadra de esports, pudo influir en esta decisión, aunque no hay información oficial.

