Explosivo contrato de la máxima promesa de la NBA con la marca Jordan

Hace tiempo que el nombre de Zion Williamson está en boca de los aficionados al básquet. Sus enormes aptitudes físicas, con una estatura de 2,01mts.y 129 kg., han hecho que los ojos del mundo se posaran en él, incluso cuando tan solo jugaba a nivel amateur, para la Universidad de Duke. Sus enormes actuaciones lo llevaron a ser uno de los más grandes prospectos de los últimos años y los New Orleans Pelicans, que tenían la prioridad absoluta en el draft, el proceso de selección de jugadores de la NBA, se inclinaron, sin dudar, por él.

Con unas pocas actuaciones en la Liga de Verano de la NBA llevada a cabo en Las Vegas, el jugador oriundo de Carolina del Norte, fue contactado por diversas marcas de calzado deportivo que pujaron hasta el último momento para patrocinarlo. Pero el flamante ala-pívot de la mejor liga del mundo se inclinó por la marca perteneciente a Nike, que originariamente tan sólo producía calzado para Michael Jordan y en la actualidad fabrica modelos en una línea de producción distinta a las de las clásicas zapatillas de la pipa, que también tienen un fuerte impacto en la NBA. La cifra no ha trascendido oficialmente, pero fuentes cercanas a NBA Latinoamérica indican que rondaría los 75 millones de dólares por siete años de contrato.

A pesar de que habría recibido ofertas mayores por parte de Nike y Adidas, para un atleta como Williamson, que ha crecido admirando a Su Majestad, formar parte de su línea tiene un atractivo especial.

"Me siento increíblemente bendecido por ser parte de la familia de Jordan Brand. Desde que era niño, soñé con llegar a la liga y tener el tipo de impacto en el juego que Michael Jordan tuvo y sigue teniendo hoy. Era uno de esos atletas especiales que admiraba y realmente no puedo expresar lo feliz y emocionado que estoy por este viaje", manifestó el ex hombre de los Blue Devils de Duke.

La marca, a su vez, le dio la bienvenida en sus redes sociales recalcando la importancia de sumar a un jugador elegido número 1 en el draft, como han sido anteriormente, por ejemplo, LeBron James, Yao Ming o Kyrie Irving. Y es, de hecho, el propio James, el único que ha firmado un contrato de patrocinio mayor al de Williamson siendo novato, cuando en el año 2003 acordó con Nike por 87 millones de dólares. Pero la gran promesa del basquetbol mundial ha superado a históricos y consagrados como Vince Carter, Allen Iverson y Kevin Durant, quienes también acordaron contratos multimillonarios siendo novatos, pero ninguno superior a 60 millones de dólares.

Además, el propio Michael Jordan le dedicó unas palabras de apoyo: "La increíble determinación, el carácter y el juego de Zion son inspiradores. Es una parte esencial del nuevo talento que ayudará a dirigir la marca hacia el futuro. Nos dijo que ‘conmocionaría al mundo’ y nos pidió que le creyéramos. Eso hacemos". De este modo, se sumará a otros destacados basquetbolistas vinculados a la firma Jordan, como Russel Westbrook, Jimmy Butler y Chris Paul y dos recientemente incorporados como Jayson Tatum y el también novato, RuiHachimura.

Por su parte, los principales directivos de la empresa también expresaron su satisfacción por este acuerdo. "Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Zion a la marca Jordan. Es increíble verlo jugar el juego con pasión y alegría, y esperamos construir nuestra relación con él durante muchos años", expresó Craig Williams, presidente de Jordan. Y el vicepresidente, Howard White, hasta se animó a compararlo con Michael Jordan: "En los últimos 34 años, hemos construido una increíble lista de talentos con la misma determinación y grandeza que MJ. Hay algo especial en Zion que me recuerda a él cuando era más joven".

En febrero de este año cuando aún jugaba para la Universidad de Duke, y ya se pagaban entradas de más de $4.500 dólares para verlo, sufrió una lesión muy particular. A 36 segundos de haber comenzado a disputar el clásico frente a la Universidad de Carolina del Norte, y ante la presencia de Barack Obama en las gradas del estadio, la zapatilla izquierda, marca Nike P.G. 2.5 (modelo personalizado del jugador Paul George) del gran protagonista del encuentro se rompió, provocándole un esguince grado uno en la rodilla. Este hecho generó preocupación y hasta una caída de la marca de calzado en la bolsa, además de burlas de algunos de sus competidores como Puma, que no desaprovechó la ocasión para intentar posicionarse. También, George, pidió disculpas públicamente, aseguró haber supervisado personalmente la creación del calzado e insistió en que era la primera vez que sucedía una cosa así.

