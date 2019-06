Fans enfurecen por presencia repentina de anuncios en NBA 2K19

Las estrategias de monetización postlanzamiento que algunas compañías han aplicado a sus juegos, mismas que han dividido opiniones y generado polémica, han llevado a pensar que no estamos lejos de que, tal como sucede en otros medios, un título cuente con cortes comerciales. En estos momentos, NBA 2K19 está en medio de la controversia pues jugadores informaron que, antes de cada encuentro, hay un corte promocional de una serie de TV, el cual no puede ser omitido.

De acuerdo con un reporte de GameRant, en días recientes los jugadores de NBA 2K19 han estallado en cólera contra 2K Sports por la repentina presentación de cortes comerciales previos a cada juego. En específico, los reportes de los usuarios indican que, antes de cada partido, aparece un anuncio de la serie de TV Snowfall, mismo que no puede ser omitido. Algunas críticas han señalado que esto es una estrategia que no debe ser tolerada por la comunidad del popular videojuego de básquetbol, pues no se trata de un free-to-play que deba recurrir a la venta de espacios publicitarios para subsistir. Asimismo, algunos señalan que, dado que NBA 2K19 fue uno de los juegos más baratos durante la venta especial de Days of Play de PlayStation Store, 2K está tratando de equilibrar los ingresos correspondientes con ese periodo.

De la misma forma, los usuarios han criticado fuertemente a 2K Sports por el hecho de que el corte comercial incluido en NBA 2K19 promociona una serie cuya temática trata sobre el tráfico de drogas en Los Ángeles, California, durante la década de los 80, o sea, contenido no adecuado para la audiencia menor de edad que gusta del exitoso juego de básquetbol.

Hasta el momento, ni 2K, ni 2K Sports han emitido comunicado alguno al respecto.

NBA 2K19 está disponible en PS4, Xbox One, PC y Switch.

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Fuente