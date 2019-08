Filtran supuesto video de la versión para iPhone y Android de League of Legends

Desde mayo de 2019 hay reportes que indican que League of Legends está en camino a móviles. Ahora, nueva información volvió a poner fuego a esta especulación, puesto que se filtró un video que muestra League of Legends corriendo en un celular.

A inicios de semana, un misterioso canal de YouTube publicó un video que nos muestra a un sujeto jugando League of Legends en un celular. Como verás, esta supuesta versión móvil del MOBA luce muy parecida a la versión en PC. En ella el jugador usa un stick virtual para controlar a su leyenda y puede seleccionar sus habilidades con comandos que aparecen en pantalla.

Algo que llama la atención es que la página de selección de leyendas presenta animaciones que no están presentes en League of Legends para PC. Así pues, parece que se trata de un cliente completamente nuevo y no que alguien esté jugando la versión para PC en su celular con el uso de alguna aplicación.

Sin más te mostramos el video:

Es importante reiterar que la llegada de League of Legends a móviles aún no está confirmada. Así pues, lo mejor que puedes hacer es tomar todo lo anterior con un grano de sal. Nosotros nos mantendremos al pendiente y te informaremos si es que alguna vez Riot Games hace un comentario al respecto.

Ahora llegó el momento de que nos cuentes, ¿crees que este video sea real? ¿Te interesaría jugar League of Legends en móviles? Cuéntanos en los comentarios.

League of Legends está disponible para PC y Mac. Puedes saber más sobre él si haces clic aquí.