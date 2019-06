GameStop revela cuál fue el juego más preordenado después de E3 2019

El E3 2019 finalizó hace una semana y significó un cúmulo de sucesos importantes. Existen varias formas de medir el impacto que tuvo cada presentación y los títulos mostrados y una de las más significativas es el registro de preórdenes. La cadena de tiendas de distribución de videojuegos más importante en el mundo, GameStop, publicó cuáles fueron los 10 juegos más apartados durante este evento y los resultados incluyen varias sorpresas.

Por medio de un comunicado oficial en su página de Internet, GameStop reveló que el título que ocupó el primer puesto de preventas fue Call of Duty: Modern Warfare, un juego que si bien fue revelado recientemente, no fue presentado formalmente en E3 2019, pues Activision decidió no participar en el piso de exhibiciones.

Pese a algunos reportes previos, Cyberpunk 2077 no fue el título más apartado en el registro de esta cadena, pues ocupó el cuarto puesto, superado por Pokémon Sword & Shield y Final Fantasy VII Remake, en el segundo y tercer puesto respectivamente.

Una entrega exclusiva para la consola de Microsoft también estuvo en el top 10: Gears 5, que logró quedarse en la posición 7, debajo de The Legend of Zelda: Link’s Awakening y Star Wars Jedi: Fallen Order. Para completar la lista, en la posición 9 apareció Super Mario Maker 2 y en la última, Crash Team Racing: Nitro-Fueled, 2 títulos cuyos lanzamientos están planeados para este mismo mes.

Además, la cadena de tiendas compartió que las preórdenes de dichos títulos experimentaron un incremento de 63% durante la semana de E3 2019. Te dejamos la lista aquí abajo.

Call of Duty: Modern Warfare

Pokemon Sword & Shield

Final Fantasy VII Remake

Cyberpunk 2077

Borderlands 3

The Legend of Zelda: Link's Awakening (2019)

Star Wars Jedi: Fallen Order

Gears 5

Super Mario Maker 2

Crash Team Racing: Nitro-Fueled

¿Qué te parece esta respuesta de los fans? ¿Cuál de estos juegos ya preordenaste? ¿Cuál es el que te dejó mejor sabor de boca luego de E3 2019? Cuéntanos en los comentarios.

Es importante mencionar que la lista difiere un poco con la que registró los juegos que recibieron más cobertura durante el evento. Otro detalle a destacar es que Nintendo logró colocar 3 juegos exclusivos de su consola híbrida en la lista, por lo que no resulta extraño que la compañía considere relevante este tipo de eventos, tomando en cuenta también que ,según Twitter, fue la que tuvo el momento más espectacular de esta edición de E3.

Puedes encontrar más información sobre todos los anuncios que se hicieron en E3 2019 si visitas nuestro minisitio con toda la cobertura.

