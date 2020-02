Juegos Olímpicos no se pospondrán por temores de virus: Japón

(Bloomberg) -- El primer ministro japonés, Shinzo Abe, dijo al Parlamento que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no serían cancelados ni pospuestos a pesar de los temores sobre el nuevo coronavirus que ha infectado a miles de personas y ensombrece los viajes y el turismo en Asia.

La antorcha olímpica llegará a la prefectura del norte de Miyagi en seis semanas, anunciando el inicio de los Juegos cuatro meses después, el 24 de julio. Pero las restricciones de viaje ya han comenzado a afectar algunos de los eventos clasificatorios.

“Quiero dejar en claro que el Comité Organizador y el Comité Olímpico Internacional no mantienen ningún tipo de debate sobre si celebrar o no los Juegos de Tokio”, dijo Abe al Parlamento el jueves.

Abe apoyó la apuesta de la capital para organizar los Juegos de Verano por segunda vez, y Japón confía en los Juegos Olímpicos para ayudar a impulsar la economía. Esos beneficios financieros están siendo puestos en duda en medio de restricciones a los viajes desde China y llamados a una mayor represión.

En respuesta a las preguntas en el Parlamento, Abe dijo que una reunión de revisión del proyecto del Comité Olímpico Internacional la próxima semana no discutirá las condiciones para celebrar los Juegos Olímpicos. Agregó que quiere trabajar en estrecha colaboración con el Comité Olímpico de Japón y el Gobierno Metropolitano de Tokio para seguir adelante con los preparativos para el evento.

La historia reciente muestra que hay una mentalidad de seguir con el espectáculo cuando se trata de los Juegos Olímpicos. Una emergencia de salud pública declarada por la Organización Mundial de la Salud por el virus del Zika en los meses previos a los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro no condujo a la cancelación de los Juegos de 2016.

Los organizadores de la maratón anual de Tokio, que se celebrará el 1 de marzo, anunciaron que los residentes de China continental con dificultades para viajar a Japón recibirían la opción de cambiar su entrada para el año que viene. La maratón de la capital es uno de los eventos clasificatorios para el equipo olímpico de Japón.

