Los mejores competidores de Asphalt 9: Legends se enfrentarán mañana en la CDMX

Todos amamos echar una buena reta de juegos de carreras y que mejor que hacerlo en medio de una escena competitiva que otorga un premio interesante. Te decimos esto porque mañana un grupo de competidores del exitoso juego para móviles, Asphalt 9: Legends, se reunirá en un punto de la Ciudad de México para mostrar quién es el mejor y para ello tendrán a disposición el nuevo dispositivo inteligente de Xiaomi.

Por medio de un comunicado, Xiaomi y Gameloft anunciaron la celebración del Torneo Take Mi On, el cual se llevará a cabo mañana en el Centro de Atención a Clientes de Telcel de Parque Delta a las 11 AM. En esta competencia participarán 24 de los 400 jugadores que se registraron en la plataforma Mi Community, quienes demostrarán su talento en el juego de carreras extremas Asphalt 9: Legends. Asimismo, respondiendo a las necesidades de la competencia, el evento servirá de presentación al mercado mexicano del Redmi Note 8 Pro, el nuevo equipo inteligente de Xiaomi.

De acuerdo con la información, el Redmi Note 8 Pro cuenta con 4 cámaras traseras y un sensor de 64 MP, el primero de su clase en el mercado mexicano. En cuanto a las entrañas de este dispositivo, Xiaomi reveló que tiene un chip Mediatek Helio G90T, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, prácticamente el hardware necesario para correr Asphalt 9: Legends de la mejor manera.

Finalmente, Gameloft y Xiaomi informaron que el ganador del Torneo Take Mi On se llevará un Redmi Note 8 Pro, mientras que el resto recibirá otras sorpresas.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.