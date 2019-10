Los mejores juegos cooperativos que puedes encontrar

Los videojuegos muchas veces pueden ser difíciles de completar, algunas batallas son imposibles de ganar o te dejan atascado en algún lugar sin poder avanzar. Ya sea que estés siendo asesinado repetidamente por el mismo jefe o que sigas dando vueltas sin encontrar la clave para avanzar al siguiente nivel, los desafíos que presentan pueden pasar de divertidos a frustrantes. Afortunadamente, también pueden presentar oportunidades maravillosas para jugar con otras personas y no solo en contra. Por eso, te presentamos algunos de los mejores juegos cooperativos favoritos de todos los tiempos, que abarcan una amplia gama de plataformas, dificultades y estilos.

No importa cuál tipo de juego prefieras, es probable que encuentres algo aquí que podrás disfrutar. Y si no encuentras lo que buscas, vuelve a revisar esta lista porque continuaremos añadiendo más co-op games.

Gears 5 (Xbox One, PC)

Los juegos de disparos en tercera persona, especialmente los de portada, no siempre son los juegos más accesibles para los recién llegados. Microsoft y The Coalition parecen estar al tanto de eso y por eso han creado Gears 5, una pieza que brinda a los jugadores menos experimentados la oportunidad de ayudar a sus amigos veteranos de Gears of War. El personaje robótico Jack se puede usar tanto en el modo Horda como en campaña, brindando apoyo y dañando a los enemigos mientras los otros jugadores disparan con sus Lanceros.

En un equipo lleno de jugadores experimentados, también puedes jugar el nuevo modo de escape. Un modo cooperativo agresivo que juega casi como una Horda inversa, debes atravesar un nivel corto y dirigirte hacia la salida mientras una bomba de veneno llena lentamente los pasillos detrás de ti. Es difícil y requiere mucha coordinación, por lo que es la opción perfecta para jugar con algunos amigos.

Wolfenstein: Youngblood (Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PC)

Hasta ahora, los títulos de Wolfenstein de MachineGames han sido estrictamente asuntos de un solo jugador, con el protagonista B.J. Blazkowicz disparando a través de olas de escoria nazi con una sonrisa en su rostro. Eso cambió con la secuela spin-off Wolfenstein: Youngblood, que puso a los jugadores en las botas de sus hijas Jess y Sophie. Con el apoyo para la acción de dos jugadores en toda la campaña, Wolfenstein: Youngblood te permite llevar a un amigo mientras muestras cuánto aprendieron las chicas de su famoso padre.

