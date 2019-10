Te presentamos los mejores juegos exclusivos de Nintendo Switch

Desde su lanzamiento, la consola Nintendo Switch ha logrado acumular una gran cantidad de buenos juegos. Parece que la compañía japonesa finalmente comenzó a escuchar las demandas de sus fanáticos occidentales para obtener más títulos de terceros y, lo que es más importante, nuevas incorporaciones a las franquicias de Nintendo que han sido por décadas las favoritas de todos. Existen muchas opciones de diversión, pero hay algo especial cuando se sabe que se puede disfrutar de contenido exclusivo. Por eso, a continuación, hemos compilado una lista de algunos de los mejores juegos exclusivos de Nintendo Switch, que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Y, como te imaginarás, Mario es una de sus principales estrellas.

Nintendo se había alejado de los juegos de plataformas abiertas de 3D Mario durante los ciclos de la 3DS y la Wii U, prefiriendo centrarse en los niveles basados ​​en recorridos lineales. Eso cambió con Super Mario Odyssey, un juego caprichoso que recuperó toda la maravilla y el descubrimiento de Super Mario 64, pero que agregó el personaje de Cappy para cambiar completamente la forma en que los jugadores abordan los obstáculos.

Con Cappy capaz de convertir a Mario en casi cualquier objeto o enemigo con el que se encuentre, puedes atravesar pozos de lava gigantes, escabullirte por aberturas estrechas, e incluso transformarte en 2D para correr a lo largo de una pintura en una pared. La hermosa banda de música de jazz hace que cada momento sea aún más alegre, y los entornos extraños y creativos son diferentes a todo lo que hemos visto antes en un juego de Mario.

Tal vez el juego más lindo en Switch, Yoshi’s Crafted World es un juego de desplazamiento lateral ingeniosamente diseñado en una versión reelaborada de la isla de Yoshi. Todo parece como si estuviera hecho de cartón y papel, dando a la última aventura de Yoshi un sentido de encanto único.

Yoshi agrega profundidad, lo que le permite moverse en el entorno de los ambientes y arrojar los huevos a la distancia, tanto hacia atrás como hacia adelante. Junto con los niveles de plataformas prolongadas, hay una variedad de etapas novedosas, como una que te coloca dentro de un gigante Yoshi mech. Mejor aún, el Yoshi’s Crafted World se puede disfrutar cooperativamente en una consola, lo que lo convierte en una experiencia ideal para padres e hijos.

KIRBY STAR ALLIES

Esta es una de las franquicias más amigables para los niños en la biblioteca de Nintendo. Kirby ha flotado por el aire y copiado las habilidades de los enemigos durante décadas, y su primera salida en el Switch explica lo que los hace tan popular. La estructura básica de plataforma en 2D permanece prácticamente sin cambios en Kirby Star Allies, junto con la capacidad de Kirby para robar poderes, pero ahora también puedes reclutar enemigos como parte de tu escuadrón.

Kirby incluso puede combinar poderes para crear ataques aún más fuertes en áreas especialmente difíciles, y si no puedes manejar los retos solo, puedes llevar a tres amigos a lo largo del viaje. Sin duda, este es uno de los videojuegos más fáciles en el Switch, así que si quieres un juego seguro y divertido para tus hijos, Kirby Star Allies es una excelente opción.

Deportes y peleas

Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate no es tan diferente de Super Smash Bros. para Wii U, con ofertas similares de velocidad de combate y modo, pero cuenta con un gran volumen de contenido que lo hace brillar. Están todos los personajes de Super Smash Bros., incluidos los héroes perdidos como Young Link y Mewtwo. El modo multijugador local es más fácil que nunca con el modo de mano del Switch, y el juego aún es compatible con los controladores clásicos de GameCube para jugadores veteranos.

Sin embargo, Super Smash Bros. Ultimate no solo va dirigido a los fanáticos de Nintendo, sino que sigue comprometido con la escena de lucha, con opciones para convertir las más de 100 etapas diferentes en Battlefield y Omega. Se merece el título de Ultimate, y es difícil imaginar que la franquicia mejore.

ARMS

Si alguna vez necesitas mostrar a alguien más qué es lo que realmente el Switch puede hacer a través de sus diferentes modos, puedes hacerlo a través de Arms. El juego de lucha híbrido se juega como un combate de boxeo que se traslada a la vida real, ya que los jugadores deben usar los controles de movimiento Joy-Con -o los sticks analógicos tradicionales- para enviar golpes que se elevan a través de la arena hacia la cara de su oponente.

Con una gran selección inicial de personajes para elegir, y más que se siguieron agregando desde el lanzamiento a través del DLC gratuito, puedes personalizar a tu luchador para que se adapte a tu estilo de juego en particular. Después de enfrentarte en el modo Grand Prix sin conexión, es hora de llevar las cosas en línea, donde enfrentarás a enemigos capaces de esquivar casi todos los ataques mientras se alinean para sorprenderte con un buen golpe. Arms es divertido y lleno de acción.

GOLF STORY

No dejes que el nombre de Golf Story te engañe. Sí, estarás jugando bastante al golf, pero el juego es un RPG completo, un juego de rol centrado en historia que a los fanáticos de los juegos deportivos de Mario de Camelot les encantará.

La aventura te llevará a través de una serie de entornos diferentes, que ofrecen mucha más diversidad de la que obtendrías en un juego de golf tradicional, y además de jugar en campos estándar, tendrás la oportunidad de completar desafíos especiales cuando estés explorando el mundo. Incluso puedes jugar Disc Golf, perfecto para los expertos en frisbee, y puedes completar una serie de actividades diferentes relacionadas con el deporte. El juego también es visualmente diferente, con su arte de píxeles que emula a la perfección la era de 16 bits.

MARIO TENNIS ACES

La última incursión de Mario en una cancha de tenis, Mario Tennis: Ultra Smash, fue un juego básico que no hizo mucho para ayudar a Wii U a atraer a más jugadores. Afortunadamente, no se puede decir lo mismo de Mario Tennis Aces.

La exclusiva de Switch no solo nos brinda partidos de tenis estratégicos e intensos, que te obligan a utilizar todos los trucos a tu disposición, sino que también presenta un divertidísimo modo de campaña que te ayuda a aprender lo básico antes de enfrentarte a otro jugador. Con un modo especial de Swing para los recién llegados que no están acostumbrados a los controles tradicionales, este juego es perfecto para divertirse con un grupo de amigos, y se ejecuta maravillosamente cuando está en modo portátil.

Fiesta

SUPER MARIO PARTY

Después de una serie de decepcionantes intentos en la franquicia de Mario Party, Super Mario Party lleva de retorno la acción del juego de mesa a su raíz. Al igual que el formato original, cuatro jugadores participan en un tablero para recoger estrellas, y competir en minijuegos al final de cada turno. Todos los 80 minijuegos son simples, pero ese es el punto. No requieren mucha habilidad, pero son divertidos para toda la familia.

También hay un nuevo modo Partner Party que te permite formar un equipo con un amigo y disfrutar el formato de juego de mesa de forma cooperativa, ofreciendo un buen giro a la fórmula. Desafortunadamente, Super Mario Party solo se puede jugar en modo consola, pero es una opción ideal para las noches de juegos familiares.

Carreras

Mario Kart 8 Deluxe

Sí, Mario Kart 8 se lanzó en la Wii U, pero la gran cantidad de contenido en Mario Kart 8 Deluxe lo hace sentir como un juego completamente nuevo. Se incluyen todos los cursos y personajes del lanzamiento de Wii U, así como todos los caracteres DLC que se ofrecían anteriormente como contenido de pago.

El nuevo contenido descargable con Link y su equipo Breath of the Wild también se lanzó de forma gratuita y, si usas los kits de Nintendo Labo, tienes formas completamente nuevas de jugar. Mario Kart 8 Deluxe es la opción perfecta para viajes, ya que puede usar la base incorporada del Switch, entregarle a tu amigo un Joy-Con y comenzar a competir cara a cara donde sea que se encuentren.

Rompecabezas y estrategia

Tetris 99

El Tetris 99 es uno de los conceptos más extraños para un videojuego y, sin embargo, es uno de los más fascinantes. Se trata esencialmente de un juego de Tetris llevado a la batalla, enfrentando a 99 jugadores entre sí en partidas en línea hasta que el último quede en pie. Mantiene la forma clásica de rompecabezas de Tetris, con todas las piezas que recuerdas, pero también estarás “atacando” a otros jugadores enviando líneas adicionales a sus tableros.

El proceso es en su mayoría automático, pero puedes decidir si quieres atacar a jugadores al azar o a aquellos que están a punto de ser eliminados. Otros jugadores pueden configurar sus propios ataques para perseguir a los jugadores más agresivos, lo que significa que corres el riesgo de perder rápidamente si vuelas demasiado cerca del sol.

Snipperclips: Cut it out, together!

Este es un título poco apreciado en el Switch: Snipperclips: Cut it out, together! Aquí, dos jugadores completan rompecabezas de papel simple, literalmente, cortando segmentos de sus propios cuerpos con tijeras. Transportar un objeto de un extremo de la pantalla al otro podría resultar difícil, pero la experimentación y el circuito de juego de prueba y error es una parte importante de su encanto.

Te divertirás tanto fracasando con un amigo como como cuando triunfes, y hasta cuatro jugadores podrán disfrutarlo al mismo tiempo en el modo Fiesta. También se ha lanzado contenido descargable adicional para el juego, y puedes incluirlo en la versión Snipperclips Plus.

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Los fanáticos de Nintendo en todas partes se rascaban la cabeza cuando Ubisoft presentó Mario + Rabbids Kingdom Battle, ya que combinaba los niveles y héroes clásicos de Mushroom Kingdom con los molestos personajes Rabbids. Dudamos incluso más cuando descubrimos que era esencialmente un clon de XCOM, pero contra todo pronóstico, el Kingdom Battle es genial.

El juego de estrategia ofrece un combate por turnos, y es tan bueno como cualquier cosa en la serie XCOM, junto con una buena dosis de resolución de rompecabezas y un montón de humor. Los Rabbids sorprendentemente tampoco son molestos aquí, ya que juegan en los tropos de la serie de Mario de la mejor manera posible.

Disparo

Splatoon 2

El primer Splatoon ofreció una versión única de Nintendo para varios jugadores, centrándose en cubrir un mapa con tinta en lugar de matar a otros jugadores. Splatoon 2 se basa en esa base con un modo de campaña aún más emocionante e hilarante, con brillantes mapas multijugador que fomentan el trabajo en equipo y el pensamiento táctico.

La nueva cooperativa Salmon Run también es una maravilla, ya que gigantes enemigos de tipo jefe asaltan las costas mientras intentas esquivarlos, y los eventos especiales de Splatfest de tiempo limitado enfrentan a dos equipos entre sí. Si eres competitivo, Splatoon 2 es para ti, pero incluso aquellos más interesados ​​en un juego de disparo casual se harán adictos.

Juego de rol

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

En esta versión, los gráficos se han alterado radicalmente, convirtiendo la isla de Koholint en un mundo brillante y colorido, lleno de personajes que parecen muñecas de juguete. Este nuevo estilo complementa la historia extraña que de alguna manera presenta personajes de Super Mario y otras peculiaridades.

Link’s Awakening tiene un excelente diseño de mazmorras y enemigos, junto con un hermoso mundo para explorar. La gestión de inventario es exponencialmente mejor en la nueva versión de Switch, lo que permite tener más de dos elementos equipados a la vez.

La exploración también es un paso adelante gracias a un sistema de pin de mapa que te permite marcar puntos de interés sobre la marcha. Y dado que esta vez hay más piezas de corazón y conchas marinas secretas, los pines del mapa pueden ser de gran utilidad.

Un nuevo modo de Mazmorras de cámara te permite construir mazmorras improvisadas usando habitaciones de mazmorras existentes. Es un contenido opcional decente, pero la aventura principal es mucho más convincente. Link’s Awakening sirve como un recordatorio importante de que los juegos de Zelda de arriba hacia abajo todavía gobiernan totalmente.

POKÉMON: LET’S GO

Desde hace mucho tiempo, los fanáticos de Pokémon estaban preocupados por el enfoque más informal de Pokémon: Let´s Go, pero los cambios que se hicieron en la captura icónica de todos ellos son en su mayoría positivos. Diseñado como una adaptación de Pokémon Yellow, Let’s Go logra dar nueva vida a la franquicia y brindar una ayuda de calidad a la nostalgia.

Let’s Go lanza batallas aleatorias, reemplazándolas con secuencias de captura simples inspiradas en Pokémon Go. Los Pokémon aparecen en el mapa, por lo que siempre sabes qué es lo que intentas atrapar antes de entrar.

A pesar de eliminar encuentros aleatorios con Pokémon salvajes, es una emoción llenar tu Pokédex. En todo caso, ver a un Pokémon raro aparecer en la hierba alta solo se suma al encanto. La base por turnos de las entradas de la línea principal se mantiene durante las batallas de entrenadores, lo que permite que Let´s Go se sienta placenteramente familiar.

Ya sea que seas nuevo en la serie o te hayas mantenido desde el principio, Let´s Go es una excelente experiencia.

OCTOPATH TRAVELER

La mitad de los años 90 fue la edad de oro de los juegos de rol, con Square (ahora Square Enix) lanzando aventuras fenomenales como Chrono Trigger y Final Fantasy VI.

Octopath Traveler no intenta emular la estructura de esos juegos, ya que su ritmo y diseño de nivel más modernos parecen apropiados en 2018, pero el juego emula maravillosamente el estilo de arte de píxeles de sus personajes.

Estos personajes se colocan en un entorno 3D para crear algo parecido a un libro emergente, y el tremendo sistema de batalla por turnos de Square Enix es la guinda del pastel. Octopath Traveler es un juego largo cargado de historias para escuchar y jefes para luchar, y estarás listo para jugar todo de nuevo después de que veas la lista de créditos.

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

La franquicia SteamWorld de Image & Form ha pasado por múltiples reinvenciones. Primero, fue un juego de defensa de la torre, luego se convirtió en uno de plataformas, se dirigió a la estrategia por turnos, y finalmente volvió a las plataformas.

Pero ahora es un juego de rol con un circuito de lucha de cartas en SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech. Y una vez más, Image & Form lo ha logrado.

Con un estilo artístico encantador y colorido y una escritura humorística, Image & Form ha creado un juego de rol tradicional con un ambiente acogedor. Cada miembro del grupo tiene sus propias cartas, por lo que construir un grupo completo con 24 movimientos posibles es un experimento interminable. El énfasis en cambiarlo te permite conocer bien a cada uno de los adorables miembros del grupo y te ayuda a mantener fresca la acción durante la aventura de aproximadamente 10 horas.

* Artículo actualizado por María Teresa Lopes el 09 de octubre de 2019.