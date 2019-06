Un nuevo modo de juego de estrategia llegará a League of Legends

League of Legends es un título MOBA bien conocido por su modo competitivo principal. Pese al éxito, Riot Games parece tener planes de agregar nuevos modos de juego para dar más variedad. Esto lo decimos porque hoy anunciaron que el modo Teamfight Tactics está en camino.

A través de su página de Internet, los desarrolladores explican que Teamfight Tactics será un modo de estrategia por turnos que enfrentará al jugador en un combate contra otros 7 jugadores, todos contra todos.

Antes de cada asalto, tendrás que usar oro para reclutar a los personajes de tu elección. Conforme progreses en la partida, podrás adquirir más campeones para hacer más fuerte a tu equipo. Si pertenecen a la misma clase o son afines, los campeones se volverán más poderosos o incluso podrás combinar 3 héroes repetidos para obtener una versión súper, y si combinas 3 súper conseguirás el máximo rango: la versión última.

En cada round, los jugadores deberán colocar estratégicamente a su campeón con el fin lograr el mejor desempeño de sus personajes. Una vez iniciado el enfrentamiento, cada personaje se moverá y atacará por su cuenta, automáticamente. Cuando termine el asalto, los contrincantes recibirán oro de acuerdo con su desempeño, el cual, como mencionamos antes, servirá para conseguir más personajes.

Los desarrolladores comentan que se inspiraron en Dota Auto Chess, un título que varios miembros del estudio han jugado últimamente, el cual tiene mecánicas de combate automático.

Es importante que la versión que estará disponible no es final y que Riot Games planea desarrollar el juego con la ayuda de los fans, por lo que los invitan a comunicar su retroalimentación.

Por otro lado, esta adición traerá consigo a las Little Legends, unas criaturas que representarán al jugador en forma de avatar y que harán varias acciones, como bailar o gesticular. Al principio habrá un conjunto de 6 personajes (cada uno costará 750 Riot Points), pero conforme lleguen más actualizaciones y parches, más personajes aparecerán.

Si estas criaturas te llamaron la atención, entonces te interesará saber que podrás elegir una, que desbloquearás gratis al jugar tus primeras partidas.

Por otro lado, se venderán huevos de Little Legends a cambio de 490 Riot Points. Al eclosionar, se descubrirá un Little Legend. Si al romperse el huevo sale un personaje que ya tienes, entonces se transformará en una variante del original, con nuevo diseño y diferentes efectos. Cada Little Legend tendrá en total 3 variantes y si completas todo el set de uno se garantiza que no te volverá a salir.

Llegará al Entorno de Beta Pública (PBE) más tarde, este mismo mes.

Y tú, ¿estás entusiasmado por este complemento? ¿Lo jugarás? Cuéntanos en los comentarios.

En información relacionada, hace unos días te contamos que la nueva campeona que se unió a la plantilla fue Qiyana, la Emperatriz de los elementos, mientras que la anterior fue Yuumi, la gatita mágica, para así tener 145 personajes.

League of Legends está disponible en PC y Mac. Puedes encontrar más información sobre él si das clic en este enlace.

Fuente