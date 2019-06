¿Netflix es tu servicio streaming favorito? Y como no, si tiene una extensa lista de series y películas entretenidas y hasta educativas que va aumentando cada mes. El único inconveniente es que tiene tanta programación, que muchas veces es difícil escoger lo mejor. Pero no te preocupes, que si vives en México estamos aquí para ayudarte. Descubre lo nuevo de Netflix México que llega en julio.

La exitosa serie española de 2017 que relata la lo que “aparentemente” es el robo perfecto en el Museo de la Fábrica Nacional de Moneda Timbre, pareciera que tuvo el final feliz y esperado en su segunda temporada, sin embargo, parece que las cosas no terminaron allí.

Hace poco, se reveló, que La Casa de Papel llegará a Netflix en julio para mostrarnos una tercera temporada mucho más angustiante y llena de acción.

La tercera temporada de Stranger Things es una de la más esperadas este año. Desde la primera temporada, esta serie original de Netflix protagonizada por cinco niños, muestra extraños sucesos que ocurren en un pueblo de Indiana en los años 80, ha dejado perplejo a miles de espectadores.

Lo mejor de todo es que muy pronto algunos de estos misterios podrían ser develados en esta tercera temporada.

Leer más

Orange is the new Black es una de las series de Netflix que le ha permitido a esta plataforma catapultarse a la fama con series originales. A pesar de que en las últimas temporadas de esta historia ha ido decayendo, en esta oportunidad hay algo muy especial y es que será, el cierre final de esta historia que muestra la vida de las mujeres en una cárcel.

Todo lo nuevo que llega a Netflix México en julio

1 de julio

Rupaul´s Drag Race

Elizabeth – La edad de Oro

Réquiem por un sueño

Como si fuera la primera vez

Tres reyes

Blade Runner: The Final Cut

Capitán Fantástico

La Guerra contra las mujeres

El contador de Auschwitz

Los Croods

Samurai 7 – Primera temporada

4 de julio

Stranger Things – Tercera temporada

KakeGurui – Segunda temporada – Segunda temporada

10 de julio

Parchís: El documental

12 de julio

4 latas

Las crónicas del taco

Los 3 de Abajo: relatos de arcadia

16 de julio

El hombre, el monstruo, el misterio

17 de julio

Pinky Malinky – Parte 3

18 de julio

Obsesión secreta

19 de julio

La casa de Papel – Tercera temporada

Queer Eye- Cuarta temporada

Comedians in cars Getting Coffee

Juntos hasta la muerte

Las épicas aventuras del capitán calzoncillos – Tercera temporada

Saint Seiya: los caballeros del zodiaco

24 de julio

Nada es privado

25 de julio

Otra Vida

Workin´Moms – Segunda temporada

26 de julio

Orange is the new Black – Séptima temporada

Sugar Rush – Segunda temporada

Boi

El Hijo

28 de julio

Sing: ¡Ven y canta!

31 de julio

Operación hermanos

Kengan Ashura – Parte 1

*Actualizado por María Teresa Lopes el 20 de junio de 2019.