Productos renovados de Amazon: gangas de Apple, Samsung, HP y más que la mayoría desconoce

La sección de productos renewed o renovados de Amazon es uno de los mejores lugares de Internet para comprar productos de primeras marcas como Apple, Samsung, HP y Asus, entre otros, a precios reducidos.

Una de las secciones de Amazon que los expertos "cazadores de gangas" nunca dejan de mirar es la de productos renewed. Si tú no eres uno de ellos, ha llegado el momento de que descubras todas las posibilidades que se abren ante ti con estos artículos pre-owned.

Qué son los Amazon Renewed

Para que te hagas una idea clara y rápida, bajo este término se agrupan productos que han sido devueltos por los usuarios de Amazon y que son de nuevo puesto a punto por la compañía para volver a venderlos. El procedimiento siempre es el mismo: alguien compra algo, no le gusta y lo devuelve. Si el producto está en buenas condiciones para ser revendido de nuevo, un equipo especializado lo analiza, ajusta lo que sea necesario, certifica que funciona perfectamente y vuelve a salir a la venta.

El producto (ya sean unos auriculares, una aspiradora o un teléfono) parece y funciona como si fuera nuevo, pero ya no puede venderse como tal, por lo que pasan a la sección Renewed, en la que se agrupan los equipos renewed con un precio más bajo.

En algunos casos, los descuentos son realmente buenos, de manera que te puedes llevar a casa un producto prácticamente nuevo mucho más barato solo por haberlo encontrado bajo esta categoría.

Las gangas 'escondidas' de Amazon (incluidos productos de Apple).

Qué ocurre con la garantía

De igual forma que si compraras un producto en una tienda en cualquier portal online, tienes derecho a descambiarlo o, si lo prefieres, a pedir la devolución del dinero (reembolso) dentro de un plazo de 90 días, tres largos meses.

Amazon cuenta con una sección donde explican con detalle todo lo relacionado con la garantía de sus productos renewed:

Cosas que deberías tener en cuenta

No siempre la venta y el envío correrán a cargo de Amazon, pero aún con ello, siempre contarás con su garantía. Además, los vendedores capacitados para formar parte de Renewed son cuidadosamente seleccionados, garantizando que son tiendas de confianza para ofrecerte estos productos reacondicionados certificados.

Ojo, en algunas ocasiones (no siempre), los productos Renewed pueden ser reparados pero presentar algún leve rasguño (Amazon siempre lo avisa) o incluso tener una batería que dure algo menos de su capacidad inicial. La caja en la que el producto viene puede ser genérica (no siempre) y los accesorios no originales (de nuevo, no ocurre siempre), pero funcionarán y serán 100% compatibles.

En cualquier caso, como tienes la garantía de devolución, no pierdes nada en probar y si no... devolverlo.

Productos Renewed de Amazon que merecen la pena

La sección de productos Renewed se actualiza con frecuencia, especialmente cuando se ponen a la venta productos muy actuales que son muy demandados (por ejemplo, los de Apple).

Es por ello que hay que andar atento a las ofertas y no pensárselo mucho, o alguien terminará llevándoselo antes.

Nuestra recomendación

Intenta no volverte loco consultando a diario las ofertas y que cuando vayas a comprar lo que sea en Amazon, recuerdes consultar siempre antes en la sección Renewed si está disponible a un precio más barato.

