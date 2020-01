Riot anuncia un nuevo proyecto de League of Legends y no es un videojuego

En 2017, Riot Games anunció que querían ser conocidos por más cosas que un MOBA y en los últimos meses han hecho evidente que se están esforzando para lograrlo. Además de la revelación de nuevos proyectos como Teamfight Tactics, Legends of Runterra y un FPS, ahora Riot Games anunció un proyecto relacionado con League of Legends que no es un videojuego.

Estamos hablando de Tellstones: King’s Gambit, un nuevo juego de mesa que se lleva a cabo en Runeterra, mundo donde se lleva a cabo League of Legends. Riot lo describe como un juego de engaño y de información perfecta. Esto último quiere decir que todos los jugadores podrán ver la información de lo que está pasando en todo momento.

Por el momento, Riot Games no ha dado muchos más detalles sobre el tipo de experiencia que ofrecerá. Dicho esto, la compañía asegura que será diferente a Mechs Vs Minions, su anterior juego de mesa, el cual ofrecía una experiencia cooperativa.

“Nuestro primer juego de mesa fue una enorme experiencia cooperativa llena con miniaturas y contenido narrativo. Nuestro segundo juego es competitivo, más pequeño y se juega más rápido”, explicó Riot Games.

Ten en cuenta que Riot Games no ha revelado más detalles importantes sobre Tellstones: King’s Gambit. De este modo, desconocemos cuándo llegará o cuál será su precio. Estaremos pendientes y te informaremos cuando tengamos más información al respecto.

