Seleccionamos los mejores juegos de la PC Game Show

El PC Game Show no es la conferencia de más alto perfil en el E3 2019, pero se trata de un evento especial para los entusiastas de los juegos de PC. Se presentan más juegos de PC en exclusiva en este evento que en cualquier otra cita durante el año, por lo que siempre es un buen momento para ver qué viene a continuación. En este sentido, se presentaron grandes títulos como Borderlands 3 y Baldur’s Gate 3, pero en realidad el espectáculo se centra más en nuevos lanzamientos y avances previos de juegos futuros. Te mostramos los mejores juegos de la PC Game Show. Se presentaron un total de 30 juegos, aunque solo en forma de tráiler, como es habitual en el PC Game Show. Te mostramos los cinco que realmente nos han emocionado.

MIDNIGHT GHOST HUNT

Este juego multijugador creado por un equipo de un solo hombre tuvo un tráiler de lanzamiento particularmente interesante. Se presenta como un juego de búsqueda y caza de fantasmas, y parece una premisa única, a pesar de que se basa en un mod popular.

En el juego, los jugadores se unen a uno de los dos equipos de cuatro: los fantasmas en un lado y los cazadores de fantasmas en el otro. En la primera mitad de un combate, los fantasmas están en la línea defensa, escondidos entre los muebles y escabulléndose por la mansión encantada hasta la medianoche.

En el equipo de cazadores de fantasmas, la primera mitad del juego es como una trama de detectives, donde los jugadores usan equipamiento como un rastreador de huellas o un radar para encontrar el equipo fantasma. Todo esto cambia a medianoche. Si un solo fantasma sobrevive, todas las luces parpadean y los fantasmas que fueron destruidos regresan como espíritus vengativos. Si los cazadores pueden sobrevivir hasta que aparezca la ayuda podrán ganar, pero el desarrollador dice que no será fácil. No se anunció una fecha de lanzamiento, pero se lanzará una alfa más adelante este año.

CHIVALRY II

Aunque finalmente llegó a otras plataformas, Chivalry original se convirtió instantáneamente en un éxito clásico de PC cuando se lanzó en 2012. Ahora, el desarrollador Torn Banner ha colaborado con TripWire para lanzar una secuela que merece la pena.

El juego aún está enfocado en recrear la brutalidad y la estupidez de la guerra medieval de Monty Python, pero esta vez, Chivalry II ha renovado completamente el combate, movimiento y la animación. Los desarrolladores mencionaron desde el escenario que querían que cada acción se sintiera “legible y justa”, a la vez que ofrecía un ritmo más rápido para las batallas. Este título aumentará el número de jugadores en una sola partida: ahora permite que hasta 64 jugadores luchen hasta la muerte en cualquier batalla.

El juego se lanzará en algún momento a principios de 2020 y llegará primero a la tienda de Epic Games.

SONGS OF CONQUEST

Hay un montón de juegos que utilizan arte retro de píxeles, pero Songs of Conquest realmente tira de los nostálgicos corazones más allá de las apariencias. Inspirado en la serie Heroes of Might and Magic, Songs of Conquest es una mezcla de aventura y estrategia en la que los dos construyen su imperio y salen de aventuras con sus equipos.

El combate sigue siendo deliciosamente antiguo y basado en turnos, y el desarrollador lo comparó con el ajedrez en términos de tácticas entre ejércitos en guerra.

