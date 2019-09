Los mejores juegos para Android que no te pueden faltar

¿Te gusta jugar? Si es así, los mejores juegos para Android te abrirán la puerta al mayor entretenimiento posible si no eres únicamente fan de Apple. Y, a pesar de que muchos afirman que iOS ofrece una mejor y más diversa selección de juegos, la verdad es que Android ha hecho muy bien sus deberes y no se queda atrás. En esta guía, encontrarás algunos juegos gratuitos y otros en lo que tendrás que invertir algunos dólares. ¿Lo más importante? Todos te asegurarán horas y horas de diversión y entretenimiento.

Si eres fan de Legend of Zelda, entonces Oceanhorn podría ser el juego ideal para ti. El título popular presenta narrativas sólidas y excelentes efectos visuales, junto con una banda sonora cautivadora. También es bastante fácil de jugar.

GOOGLE PLAY

Broken Age ha sido durante mucho tiempo el favorito de muchos, y ahora finalmente está llegando a tu móvil. El juego cuenta con gráficos bellamente diseñados y una historia muy bien escrita. Está animado a mano, y ofrece un montón de puzles para ir abriéndote paso. Incluso tiene un casting de voces, el cual incluye a Elijah Wood, Jack Black y Masasa Moyo.

Google Play

Leer más

Este juego es muy divertido, especialmente si eres un fan de Dragon Ball. En esta nueva aventura, podrás pelear a través de diferentes niveles, recoger habilidades y personajes a lo largo del camino. Lo más interesante de todo es que también está diseñado para reproducirse en modo retrato, lo que hace que sea más fácil jugar en la carretera.

GOOGLE PLAY

Juegos de carreras

Real Racing 3

En este juego, no solo tienes la oportunidad de correr tan rápido como quieras, sino que, además, puedes utilizar la plataforma de multijugador para competir con tus amigos.

AMAZON GOOGLE PLAY

Horizon Chase

El fotorrealismo es algo genial, pero es mucho más importante cuando los desarrolladores se centran en crear un juego que sea realmente divertido. Eso es justamente lo que han hecho los creadores de Horizon Chase. En el juego, a veces tienes la sensación de que no estás realmente ahí, pero a medida que pasas a través de niveles vibrantes y coloridos, esto no te importará.

Google Play

Juegos en primera persona

PUBG Mobile

Desciende en paracaídas a la Isla Erangel, saquea todo lo que puedas a mata al enemigo. En esta agotadora aventura te enfrentarás a otras 99 personas con la misma idea, pero solo puede haber un ganador. Los controles son un poco incómodos hasta que te acostumbras y solo existe un mapa que seguir.

GOOGLE PLAY

Fortnite

El juego más popular del mundo está disponible en Android, pero no puedes conseguirlo en Google Play. En su lugar, deberás obtenerlo del sitio web de Epic Games. Para los no iniciados, Fortnite es un juego de estilo de batalla real lleno de color y estrategia. En el juego, deberás dominar las estructuras de construcción para competir contra los mejores, pero incluso si no lo logras, pasarás igualmente un rato muy divertido.

Epic Games

Into the Dead 2

En este juego lleno de mucha acción, experimentarás el apocalipsis zombi mientras corres por los diferentes mapas para salvar a tu familia. En el camino, podrás tomar armas poderosas y harás lo que sea necesario para derrotar a esos zombies.

GOOGLE PLAY

Juegos de rol

The Elder Scrolls: Blades

The Elder Scrolls es una querida serie de juegos, la cual ahora finalmente llego al teléfono inteligente con Blades. The Elder Scrolls: Blades es un juego gratuito y sigue la historia de The Blades, los principales agentes del Imperio que se han visto obligados a exiliarse. Es un juego muy bien desarrollado e imprescindible para cualquier fanático de Skyrim.

Google Play

Harry Potter: Wizards Unite

Pokémon Go fue un juego innovador teniendo en cuenta su capacidad de combinar el mundo real con lo digital. Pero resulta que Pokemon no es la única franquicia que puede beneficiarse de esta tecnología. En Harry Potter: Wizards Unite, descubrirás nuevos hechizos, te moverás entre paradas y protegerás al mundo mágico de posibles calamidades. Es casi seguro decir que, si disfrutaste de Pokemon Go y te gusta Harry Potter, Wizards Unite es un juego que debes tener.

Google Play

Arcade

Dr. Mario World

Dr. Mario World, la última oferta móvil de Nintendo, es básicamente una versión móvil de ese clásico juego de la década de 1990. Aquí mueves cápsulas, combinándolas con virus en distintos nivel. Es una reminiscencia de Tetris, muy fácil de jugar y perfecto para aquellos que quieren pasar el rato.

Google Play

Pac-Man

Cuando se estrena un juego, definitivamente no todos logran pasar la prueba de fuego de simpatizar con los usuarios y de mantenerse en el tiempo. Sin embargo, el clásico Pac-Man es un ejemplo vivo de un juego que ha sabido cómo captar audiencia y seguir siendo interesante, a pesar de que ya han pasado cuatro décadas desde de su lanzamiento. La aplicación Android Pac-Man se mantiene fiel al formato original, y sólo tiene unos niveles nuevos para mantener el juego actualizado y más entretenido.

GOOGLE PLAY

Plataformas

SONIC THE HEDGEHOG 4 EPISODE 2

Sonic the Hedgehog es un verdadero clásico, que Sega trajo a los teléfonos inteligentes con la colección Sega Forever. El original Sonic the Hedgehog fue lanzado a Android hace un tiempo, pero el último en la saga es Sonic the Hedgehog 4 Episode 2, en el que tendrás que detener al malvado Dr. Eggman, que también se ha asociado con Metal Sonic.

GOOGLE PLAY

Linn: Path of Orchards

Linn: Path of Orchards es una mezcla de plataforma y juego de rompecabezas. Debes atravesar las diferentes plataformas sin caerte, pero créenos que es mucho más difícil de lo que parece, ya que el paisaje puede cambiar en cualquier momento.

Google Play

Juegos de Sim y Sandbox

Minecraft – Edición de bolsillo ($7 dólares)

El fenómeno conocido como Minecraft dio un salto increíblemente exitoso a los teléfonos inteligentes, dando a los fanáticos de la franquicia la posibilidad de explorar, utilizar y construir sus caminos hacia la gloria de 8 bits en cualquier lugar en el cual se encuentren.

AMAZON GOOGLE PLAY

Breaking Bad: Criminal Elements

Breaking Bad: Criminal Elements es lo que sucede cuando cruzas Sim City con el muy querido Breaking Bad. En el juego, construirás un laboratorio de metanfetamina, aumentarás tus ingresos y te defenderás de tus rivales. A medida que creces, tu laboratorio se expandirá y ganarás más dinero, y aunque el juego es un poco agresivo con las compras en la aplicación, cualquier fanático de Breaking Bad lo apreciará.

Google Play

Corredores

Super Mario Run

A los fanáticos de Mario les encantará el nuevo y emocionante corredor de Nintendo, que aporta muchos de los elementos clásicos de los juegos originales en una versión ligeramente distinta a través de Super Mario Run. El juego, que originalmente estaba disponible solo en iOS, finalmente llegó a Android, y es una clara señal de lo que podría ser el comienzo de la gran historia de Nintendo en los dispositivos móviles. Es un gran primer intento, dicho sea de paso.

GOOGLE PLAY

Alto’s Odyssey

apps juegos android altos oddyssey 768x432 Más

Después de un lanzamiento exitoso en iOS, Alto´s Odyssey ahora está disponible para Android, y lo mejor es que es gratis. En el juego, que es una continuación de Alto’s Adventure, explorarás niveles estéticamente diseñados, pulirás vides y rebotarás en globos aerostáticos a medida que descubres los misterios del desierto. Es realmente un juego hermoso y vale la pena jugarlo.

GOOGLE PLAY

Rompecabezas y Juegos de Palabras

The Eyes of Ara

apps juegos android eyes of ara 768x481 Más

Si eres un veterano de los juegos de rompecabezas, es probable que estés familiarizado con juegos como Myst y The Room. The Eyes of Ara podría describirse como una mezcla entre esos dos títulos, en los que exploras un mundo hermoso, descubres rompecabezas, desbloqueas diferentes habitaciones y más. El juego se lanzó originalmente para PC, pero ahora también está disponible para dispositivos móviles, y por $5 dólares, creemos que es una gran oferta.

Google Play

Trivia Crack 2

apps juegos android trivia crack 2 3 222x395 Más

apps juegos android trivia crack 2 222x395 Más

apps juegos android trivia crack 2 1 222x395 Más

Varios años después del debut del original, Trivia Crack 2 finalmente está aquí. El juego conserva muchos de los elementos que a la gente le encantó del juego original, pero agrega una serie de excelentes funciones adicionales. En el juego, hay miles de preguntas diferentes para desafiarte, modos competitivos en línea, soporte para más de 20 idiomas y mucho más.

Google Play

Juegos de Estrategia

Fallout Shelter

Incluso si no eres un fan de Fallout, este sim adictivo es uno de los mejores juegos en Android que existe en la actualidad. Deberás hacer un túnel en la tierra y construir una bóveda para proporcionar un refugio a los tuyos. ¿Podrás mantenerlos vivos frente a los invasores, las cucarachas y otras amenazas?

GOOGLE PLAY

Dota Underlords

apps juegos android dota underlords 768x433 Más

Dota Underlords, un spin-off de Dota, elimina el concepto MOBA en favor de una estrategia de combate paso a paso. Jugarás en una grilla, y el ganador será el jugador que todavía está parado al final. También hay una variedad de modos online, incluido el modo espectador para aquellos que solo quieren ver.

Google Play

Clash of Clans

Acumula provisiones, planifica tus defensas, levanta un ejército y guía a tu tribu a la victoria contra duendes malditos y líderes de otros clanes. Clash of Clans es una excelente combinación de lenta planificación y rápidas (y caóticas) batallas.

GOOGLE PLAY

Juegos de Deportes

Pro Evolution Soccer 2019

Pro Evolution Soccer ha sido durante mucho tiempo un elemento básico entre los aficionados al fútbol, ​​y por una buena razón. Si bien se ha jugado tradicionalmente en PlayStation y PC, en los últimos años también está disponible en dispositivos móviles, con excelentes resultados. El juego también es gratuito, aunque si pagas dinero, puedes obtener jugadores adicionales.

Google Play

RBI Baseball 19 ($7)

Si eres un fanático del béisbol, este es definitivamente el juego para ti. RBI es el juego de béisbol oficial de la Major League Baseball para 2019, y cuenta con listas actualizadas, elementos de simulación y juegos en todos los parques de béisbol de la MLB. El juego es relativamente fácil de controlar, y permite a los jugadores contar con más de 165 leyendas del béisbol. Es un poco caro ($7 dólares), pero no hay compras adicionales dentro de la aplicación.

Google Play

*Actualizado por Daniel Matus el 12 de septiembre de 2019.