Te presentamos los mejores comerciales del Super Bowl 2020

El próximo domingo 2 de febrero veremos a los ya cinco veces ganadores de un Super Bowl, San Francisco 49ers, enfrentarse por el Trofeo Vince Lombardi con los Kansas City Chiefs, un equipo que ganó su primer y único Super Bowl en 1970, pero que llega con mucha ambición y ganas de coronarse como los mejores del 2020.

Como todos los años, esta edición número 54 del Super Bowl promete ser muy emocionante no solo por el juego en sí y que será en Miami, sino también por el gran espectáculo que tendrá lugar en el medio tiempo y por supuesto: los esperados comerciales del Super Bowl 2020.

Regularmente, las grandes marcas y compañías quieren tener una participación en este evento deportivo a través de comerciales muy originales, con grandes producciones o hasta con la presencia de artistas muy conocidos, para así, lograr entretener e hipnotizar a los miles de televidentes que sintonizan el Super Bowl.

En años anteriores, han sido varios los comerciales que han quedado en la mente de los televidentes, la gran pregunta es ¿Qué sorpresas traerán los comerciales del Super Bowl 2019? A continuación, te contamos todo lo que sabemos sobre estos anuncios.

Kia

La regresión de Josh Jacobs

A propósito de la fiebre por el Super Bowl 2020, Kia decidió hacer acto de presencia con un comercial donde no solo muestra su nueva SUV Seltos AWD, sino que, además, la vida tan motivadora del corredor novato de fútbol americano, Josh Jacobs.

En este comercial, Jacobs regresa a su ciudad natal, Tulsa, Oklahoma, para ofrecer a su yo más joven algunas poderosas palabras de inspiración. El viaje de Josh lo llevó de un joven sin hogar a una selección de primera ronda, una demostración de que nada es imposible.

Budweiser y Uber

Whassup llega otra vez a todos los dispositivos de tu hogar

La famosa marca de cerveza Budweiser y uno de los servicios de transporte compartidos más populares del momento, Uber, se unen para crear esta publicidad sobre el Super Bowl 2020 y muestran lo divertido que son los dispositivos de tu hogar diciendo “Whassup”.

Pero no solo eso, sino que, además, dejan claro lo importante que es, no olvidar tu cerveza para disfrutar, pero a la vez, ser responsable y no manejar tu auto, que para eso existe Uber.

Planters

Mr. Peanut muere en el 2020

Ya es tradición que la marca de maní o cacahuate, Planters, haga su aparición con algún comercial divertido relacionado con el Super Bowl y este año no fue la excepción.

En la publicidad se aprecia como el gran cacahuate gigante conocido como Mr. Peanut maneja un auto con forma de cacahuate (para variar) con nada más y nada menos que el héroe de acción Wesley Snipes (Blade) y el actor de comedia Matthew Paul Walsh (Veep) de acompañantes. Todo parece normal hasta que, se encuentran con un armadillo en la carretera y para esquivarlo se salen del camino, lo que les hace quedar a estos tres personajes en una situación extrema.

Para evitar un mal mayor, el cacahuete se sacrifica por sus amigos. Estamos seguros de que el día del Super Bowl comprobaremos si Mr. Peanut irremediablemente murió o resucitará de lo casi imposible.

Cheetos

El gran éxito de Mc Hammer

En un teaser de 15 segundos, todo parece indicar que el gran éxito de Mc Hammer en 1989 (y que aún sigue sonando y haciéndolo famoso) fue creado mientras comía los famosos Cheetos y ese color anaranjado característico, conocido como Cheetle se impregnaba en sus manos.

Seguramente, el 2 de febrero, esta historia continuará.

TurboTax 2020

“All People Are Tax People”

La publicidad aparentemente completa de TurboTax nos recuerda todo lo que es capaz de hacer el humano por lograr sus objetivos por muy difícil que parezcan. Y por supuesto, aprovecha la oportunidad para recordarnos, que, aunque algunos crear que es complicado, elaborar los taxes por ti mismo y TurboTax es sencillo y posible.

Sin contar con la parte que puedes lograr recibir hasta dinero de regreso.

Mountain Dew

The Shining

Así como el clásico de terror de 1989, The Shining, la nueva publicidad de Mountain Dew, muestra a alguien escribiendo en una máquina de escribir repetidas veces y con una música de suspenso igual a la de la película “Mountain Dew Zero Sugar ¿Tan bueno como el original, tal vez incluso mejor?”.

Todo culmina con la gran fecha esperada: el 2 de febrero de 2020.

