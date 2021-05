Trucos y consejos para comprar más barato en Amazon

Bloomberg

(Bloomberg) -- Elon Musk ayudó a legitimar las criptomonedas a los ojos de los inversionistas de Wall Street. Ahora, sus tuits están asustando.Alrededor de una cuarta parte del valor del bitcóin se ha esfumado en el transcurso de una semana, en parte gracias a los tuits de Musk sobre todo, desde el efecto del bitcóin en el medio ambiente hasta si el dogecóin es la mejor moneda digital.Musk siempre ha sido irónico con sus incursiones en el mundo de las criptomonedas, pero sus últimas publicaciones han sembrado la confusión en el sector y han reavivado el debate sobre si esta naciente clase de activos es una inversión seria.¿Puede el bitcóin ser alguna vez una cobertura contra la inflación y una alternativa al oro con una volatilidad como esta? ¿Y es simplemente una broma en Twitter para el segundo hombre más rico del mundo?Estas preguntas resuenan con GAM Holding AG, que administra 124.500 millones de francos suizos (US$138.000 millones), ya que las impredecibles oscilaciones de la criptomoneda están resultando ser un gran inconveniente.“Su volatilidad es tan alta que realmente puede distraer a los clientes de sus objetivos de inversión”, dijo Julian Howard, jefe de soluciones de activos de la firma. “A menudo está impulsada por los tuits en lugar de los fundamentos”.Antes de la montaña rusa de este mes, la adopción generalizada de las criptomonedas había estado en alza, siendo la compra de bitcóin por parte de Tesla por US$1.500 millones en febrero un momento decisivo. En ese momento, Musk anunció que permitiría a los clientes comprar automóviles con bitcóin y mantendría una parte del balance de Tesla en el token.La medida, la primera de una gran corporación, aumentó las expectativas de que otros tesoreros corporativos seguirían el ejemplo y la adopción de las criptomonedas como medio de intercambio se consolidaría. Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley también anunciaron planes para ofrecer a sus clientes exposición a las criptomonedas.Con la afluencia de nuevos inversionistas minoristas e institucionales, los precios se dispararon desde US$29.000 en enero y alcanzaron los US$60.000 el mes pasado. Después del retroceso, el token ahora se cotiza en torno a US$43.000 y algunos los analistas dicen que el mercado sigue siendo precario, especialmente porque el destino del bitcóin está vinculado a los arrebatos de Musk en Twitter.“Definitivamente, esperaría una reducción del apetito en el futuro”, dijo Felix Dian, fundador de MVPQ Capital, en Londres, que se centra en las criptomonedas, y que cuenta con el 70% de sus inversionistas como instituciones. “Primero, debido a la pérdida de impulso desde una perspectiva técnica, pero también debido a la extrema sensibilidad sobre cuestiones medioambientales”.Debido a que el bitcóin no tiene fundamentos subyacentes, como los flujos de ganancias o los pagos de intereses que ayudan a anclar el valor de las acciones y los bonos, es intrínsecamente una apuesta especulativa sobre las tendencias del mercado en los próximos años.“Es la última operación de impulso”, dijo Wayne Wicker, director de inversiones de Vantagepoint Investment Advisers. “La adopción generalizada vendrá de los inversionistas institucionales con el tiempo e independientemente de Elon Musk".Sin emabrgo, a pesar de todos los movimientos llamativos de los últimos tiempos, el bitcóin es mucho menos volátil de lo que solía ser. Benson Durham, de Cornerstone Macro LLC, dice que la correlación del bitcóin con otros activos y, por lo tanto, su impacto en los cambios generales de la cartera, es una métrica más relevante para los inversionistas.Según esa medida, “no hay mucho cambio que destacar durante el reciente retroceso”, escribió.Mientras tanto, los expertos en criptomonedas dicen que la volatilidad impulsada por Musk es solo un episodio temporal y que pronto desaparecerá.“Nosotros tenemos una visión a más largo plazo, y los inversionistas harían bien en hacer lo mismo”, dijo Greg King, director ejecutivo de Osprey Funds, que ofrece fondos fiduciarios de criptomonedas. “La pregunta clave es si creemos que este activo va a durar. La respuesta es sí”. Nota Original:Elon Musk Is Now Blowing Up the Wall Street Case for BitcoinFor more articles like this, please visit us at bloomberg.comSubscribe now to stay ahead with the most trusted business news source.©2021 Bloomberg L.P.