¿Qué hace tan grande a Super Mario Bros. 3?

¿Viste la película The Wizard de 1989? Si no, no te has perdido de mucho, ya que es un comercial de Nintendo de 100 minutos en el que sale Fred Savage (mejor conocido como Kevin Arnold). Aunque es una peli para el olvido, en ella vimos por primera vez la tercera aventura de la mascota de la Gran N: Super Mario Bros. 3. Aunque en 1988 ya había salido en Japón, de este lado del mundo pegó tanto que a la fecha sigue siendo el Mario favorito de muchos, incluyéndome. En verdad, es el mejor Mario.

Después de la primera entrega todos queríamos ver más de Mario y de Luigi, así que Nintendo no tardó mucho en sacar una secuela que al principio sólo se vendió en Japón. Seguramente conoces la historia de los niveles perdidos, Doki Doki Panic y demás, así que no me meteré en eso, a menos que no tengas idea de lo que estoy hablando y me lo digas en los comentarios. Nuestro Super Mario Bros. 2 llegó en 1988, mientras muchos nos preguntábamos por qué Nintendo lo había cambiado tanto. No era un juego malo, pero se sentía fuera de lugar.

En 1990 tuvimos la tercera parte. Lo primero que me llamó la atención fue que la pantalla de inicio no tenía música. Me pareció raro, sobre todo después de la pegajosa melodía del juego anterior. El telón rojo subió y me dejó ver por primera vez un mundo de fantasía que vivía dentro de otro, ya que la intención era que se viera como una obra de teatro. En la sombra del número 3 vi una cola de mapache. Después apareció flotando una hoja y cuando Mario la tomó entendí de qué se trataba. En la portada del juego Mario iba volando y para mí eso fue suficiente para estar interesado. Es un título que fue muy ambicioso para su época y uno de los mejores trabajos de Nintendo y de la industria entera.

Variedad dentro de lo conocido

Aunque en los juegos anteriores ya habíamos visto escenarios con día y noche o tierra y agua, la ambientación en Super Mario Bros. 3 era magnífica y superaba por mucho a lo que habíamos visto en el Reino Hongo. El mundo que más me gusta es el 4: el mundo gigante. Me pareció muy divertido ver a goombas y koopa troopas de ese tamaño, sobre todo porque Mario seguía teniendo su estatura normal. El mundo 5, el del cielo, también tiene su encanto. Me gusta que en la segunda parte puedes ver el pequeño mundo desde arriba. Esos detalles son los que le dan a este título la categoría de clásico y por eso muchos lo siguen jugando y disfrutando igual que hace casi 30 años (hablando de la versión americana).

